Lutherstadt Wittenberg

Ausstellung zum Thema Maria beleuchtet Kult und Verbannung

28.01.2019, 07:13 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Verehrt. Geliebt. Vergessen. Maria zwischen den Konfessionen" gibt es in diesem Jahr in Wittenberg eine kulturhistorische Ausstellung. Ab April werden rund 120 Exponate aus 40 Sammlungen aus dem In- und Ausland gezeigt. Dazu gehören Skulpturen, Bilder und Grafiken sowie Schriften aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Anliegen sei es, das Verbindende zwischen den Religionen beim Thema Maria zu zeigen, teilte die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt mit.

Außergewöhnlich sei mit Wittenberg der Ort der Schau. Maria werde bis heute von der katholischen Kirche tief verehrt. In Wittenberg hingegen hatte der Theologe Martin Luther (1483-1546) mit seinem Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 weltweit die Reformation ausgelöst, in deren Ergebnis die evangelische Kirche entstand. Luther selbst habe Maria verehrt, aber nicht als Himmelskönigin sondern als eine Frau aus dem Volk, wie der Sprecher sagte.