Kiel

Bald auch dienstliche E-Mails zwischen Lehrern möglich

28.01.2019, 07:53 Uhr | dpa

Dienstliche Kommunikation per E-Mail - für die allermeisten Deutschen ist das seit langem eine Selbstverständlichkeit. Für einfache Lehrer an den Schulen in Schleswig-Holstein ist es noch Zukunftsmusik. Bisher können nur Lehrer mit "Funktionsstellen", vor allem Schulleiter, schulintern mailen. Dies ergab eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Bildungsministerium. Das soll sich aber bald ändern.

Bisher müssen sich die meisten Lehrer untereinander oder in der elektronischen Kommunikation mit der Schulleitung noch mit einem Landesprogramm namens SchulCommSy begnügen. Die digitale Austauschplattform funktioniert wie ein virtuelles Lehrerzimmer.

Mittlerweile baut das Bildungsministerium ein Schulportal als zentral webbasierte digitale und datenschutzkonforme Plattform für Lehrer und Schüler auf. Dort sollen alle digitalen Werkzeuge zur Schulorganisation, zur Kommunikation und vor allem für das Lehren und Lernen bereitgestellt werden. Als einer der ersten Dienste in dem Schulportal soll noch in diesem Jahr die E-Mail für alle Lehrer kommen.