Leipzig

Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus

28.01.2019, 09:00 Uhr | dpa

Unbekannte haben sich in Anrufen bei Leipzigern als Polizeibeamte ausgegeben. Die Täter erkundigten sich am Sonntagabend in drei Fällen am Telefon nach Geld und Wertsachen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Angerufenen gaben keine Auskünfte und verständigten die Polizei. Die Polizei ermittelt.