Weinböhla

Betrunkener fährt gegen Baum: Schwer verletzt

28.01.2019, 09:00 Uhr | dpa

Im Landkreis Meißen ist ein betrunkener Autofahrer gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige habe am Sonntagabend in Weinböhla die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.