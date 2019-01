Sinsheim

Bittencourt: "Möchte mal ein A-Länderspiel machen"

28.01.2019, 09:23 Uhr | dpa

Fußball-Profi Leonardo Bittencourt hofft auf eine Berufung in die Nationalmannschaft. "Ich möchte mal ein A-Länderspiel machen. Das ist mein Ziel, nachdem ich alle Jugendmannschaften des DFB durchlaufen habe", sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler der TSG 1899 Hoffenheim dem "Kicker" (Montag). "Ich bin 25, und viele Spieler wie Sandro Wagner in Hoffenheim mit 29 oder Lars Stindl mit 28 haben es auch noch geschafft. Es geht also. Mein Ziel war es immer, nach der Karriere sagen zu können, ich habe alles gespielt: Regionalliga, 3. Liga, 2. Liga, Bundesliga, Europa League, Champions League, jetzt fehlt nur noch die A-Nationalmannschaft."