Lorscheid

Offene Fragen nach Wohnhausbrand mit einem Toten

28.01.2019, 10:34 Uhr | dpa

Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Wohnhaus in Lorscheid. Foto: Steil-TV (Quelle: dpa)

Nach einem Feuer mit einem Toten in Lorscheid (Kreis Trier-Saarburg) sucht die Polizei weiterhin nach der Ursache. "Die Ermittlungen dauern derzeit noch an", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Bei dem Brand eines Einfamilienhauses am Samstag war ein 65-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Er wurde tot in dem Gebäude gefunden. Die Einsatzkräfte trafen die übrigen Bewohner außerhalb des Hauses an. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Rettungsarbeiten, eine Anwohnerin erlitt eine Rauchvergiftung.