Babenhausen

Autofahrer bei Überschlag in Kreisverkehr schwer verletzt

28.01.2019, 10:36 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat sich am Montag mit seinem Wagen in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in einem Kreisverkehr überschlagen und schwer verletzt. Der 72-Jährige verlor nach ersten Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, das umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Das teilte die Polizei mit. Der Mann aus Rodgau/Dudenhofen wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8000 Euro.