München

Erster CSU-Vorstand unter Parteichef Söder

28.01.2019, 10:58 Uhr | dpa

Erstmals nach dem Wechsel an der CSU-Spitze ist der Parteivorstand zu Beratungen in München zusammengekommen. Kurz nach 10.00 Uhr übernahm der neue CSU-Vorsitzende Markus Söder am Montag die Leitung der Sitzung. Auffällige Neuerung: Anders als bisher üblich wollte Söder vor Beginn nichts zu den wartenden Journalisten sagen. Nach der Sitzung am Mittag soll es dann eine Pressekonferenz geben.

Söder war auf einem Sonderparteitag am 19. Januar zum Nachfolger des bisherigen Parteivorsitzenden Horst Seehofer gewählt worden. Dieser hatte sich vor Beginn von CSU-Vorstandssitzungen in aller Regel ausführlich öffentlich geäußert - und das meist auch in Krisenzeiten.

In der Sitzung geht es auch um erste Personalentscheidungen Söders: Neue CSU-Hauptgeschäftsführerin wird Carolin Schumacher, die zuletzt die bayerische Vertretung in Berlin leitete. Sie folgt auf Hans Michael Strepp, der Amtschef im neuen bayerischen Digitalministerium wird. Zum CSU-Sprecher rückt Simon Rehak auf. Rehak folgt auf Jürgen Fischer, der zur Vereinigung der bayerischen Wirtschaft wechselt.