Magdeburg

Schwarzfahrer hatte noch 6000 Euro Strafe offen: Gefängnis

28.01.2019, 12:22 Uhr | dpa

Beim Schwarzfahren hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann erwischt. Der 24-Jährige war am Sonntag ohne Ticket von Dessau nach Magdeburg unterwegs, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Leipzig den jungen Mann wegen Straßenverkehrsgefährdung im Mai 2018 zu 6000 Euro oder 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt hat. Er hatte aber weder das Geld gezahlt noch die Strafe angetreten. Der Mann beglich die Geldstrafe auch am Sonntag nicht und sitzt nun im Gefängnis in Burg. Er muss auch mit einer neuen Strafanzeige wegen des Schwarzfahrens rechnen.