Berlin

Eurocup-Viertelfinale: ALBA wäre mit Sieg in Monaco durch

28.01.2019, 12:26 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin kann mit einem Sieg beim AS Monaco den Einzug ins Viertelfinale des Eurocups vorzeitig festmachen. Doch Trainer Aito Garcia Reneses hat zwei Spieltag vor dem Ende der zweiten Gruppenphase großen Respekt vor dem direkten Konkurrenten: "Monaco kam zuletzt immer besser in Form. Mit diesem mit vielen sehr guten Spielern gespickten Aufgebot können sie jeden Gegner schlagen", sagte der Spanier vor der Partie am Dienstag (19.00 Uhr).

Vor den letzten beiden Spielen gegen Monaco und Partizan Belgrad hat sich ALBA als Tabellenführer der Gruppe E eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet. "Gut ist vor allem, das wir es in eigener Hand haben", sagte Spielmacher Martin Hermannsson. Mit einem Sieg im Fürstentum würden die Albatrosse ihre Chance auf den Gruppensieg stark erhöhen. Deshalb forderte Aito seine Spieler auf, in den "Eins-gegen-Eins-Situationen besser zu verteidigen".

Das Hinspiel gegen Monaco hatten die Berliner knapp mit 83:74 gewonnen. Doch bei den Franzosen sind einige der damals verletzten Spieler wieder zurück. "Sie sind mittlerweile ein anderes Team, noch stärker", erwartet Hermannsson. "Zudem fühlen sie sich in eigener Halle wohler", befand der Isländer.

Ein besonderes Augenmerk wird auf dem Ex-Berliner Kilmedin Kikanovic liegen. Der Center überragte im Hinspiel und machte allein 26 Punkte. "Er ist offensiv sehr versiert", lobte Nationalspieler Joshiko Saibou. "Aber wenn es zu schnell wird, ist das nicht mehr sein Spiel. Wir müssen ihn deshalb zwingen, viel zu arbeiten", sagte Saibou.