Wiesbaden

Präsentation der Zwischenbilanz für Investitionsprogramme

28.01.2019, 12:31 Uhr | dpa

Für das Investitionsprogramm der Hessenkasse haben sich nach Angaben von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) 257 Kommunen angemeldet. 235 Städte, Gemeinden und Landkreise hätten bereits grünes Licht für die Teilnahme an dem Programm bekommen, sagte Schäfer am Montag in Wiesbaden. 31 konkrete Förderzusagen mit einem Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro seien schon bewilligt worden.

Mit dem Entschuldungsprogramm Hessenkasse greift das Land finanzschwachen Kommunen beim Abbau ihrer Dispokredite unter die Arme. Bestandteil der Initiative ist auch ein Investitionsprogramm für Kommunen, die ordentlich gewirtschaftet haben. Damit die Städte, Gemeinden und Landkreise nicht leer ausgehen, die trotz knapper Finanzen keine Kassenkredite genutzt haben, wurde diese Initiative mit einem Volumen von rund 700 Millionen Euro aufgelegt.

Insgesamt können die Kommunen nach Angaben des Finanzministers über die Programme "KIP", "KIP macht Schule" sowie die an die Hessenkasse gekoppelte Initiative über 2,2 Milliarden Euro investieren. Bei den Programmen werden Bundes- und Landesmittel zusammengeführt, die Kommunen leisten zudem in der Regel einen Eigenanteil.