Magdeburg

Willingmann: Unternehmensinvestitionen dank Förderung

28.01.2019, 12:34 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt hat 2018 mit seinen Zuschüssen rechnerisch doppelt so hohe Unternehmensinvestitionen angestoßen wie im Vorjahr. Je eingesetztem Förder-Euro seien voriges Jahr 12,6 Euro investiert worden, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Montag in Magdeburg. Im Jahr 2017 waren es rechnerisch 6,1 Euro. Damit waren die angestoßenen Investitionen im Verhältnis zur ausgezahlten Förderung so hoch wie in den letzten vier Jahren nicht.

Insgesamt wurden 102 Vorhaben aus dem Topf von Bund und Ländern für die gewerbliche Wirtschaft unterstützt. Dabei flossen laut Ministerium 867 Millionen Euro. Als Beispiele nannte Willingmann den Bau einer neuen Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna, ein neues Werk der Fast-Food-Kette Ditsch in Oranienbaum-Wörlitz oder die Erweiterung der Produktion bei Thyssenkrupp Presta in Ilsenburg.