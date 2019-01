Hamburg

Drei Wochen Pause für HSV-Profi Hwang: Jung und Hunt fit

28.01.2019, 13:41 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss vorerst auf Offensivakteur Hee-chan Hwang verzichten. Der 23 Jahre alte Südkoreaner erlitt beim Asiencup einen kleinen Einriss am Hüftbeuger und fällt für zwei bis drei Wochen aus. Das teilte Trainer Hannes Wolf nach einer Untersuchung des Asiaten am Montag in der Hansestadt mit. Hwang steht ihm damit zum Punktspiel-Neustart am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen ebenso nicht zur Verfügung wie die Langzeitverletzten Kyriakos Papadopoulos und Jairo.

Dagegen kann der HSV wieder mit Gideon Jung und Aaron Hunt planen. Abwehr- und Mittelfeldspieler Jung hat einen Knorpelschaden im Knie auskuriert und die komplette Vorbereitung mitgemacht. Geht es nach den Trainingseindrücken, dann wird der U21-Europameister gegen Sandhausen anstelle von David Bates in der Innenverteidgung beginnen. Wolf: "Gideon hat eine gute Vorbereitung gemacht und könnte spielen."

Auch Kapitän Hunt ist nach einer Muskelblessur wieder fit. "Ich bin sehr froh, dass er wieder gesund ist und bereits zwei Einheiten bei uns mitgemacht hat. Es wäre für ihn also kein Kaltstart", betonte Wolf. Er deutete jedoch an, dass der 32 Jahre alte Mittelfeldakteur ebenso wie Winter-Zugang Berkay Özcan (20) zunächst auf der Bank Platz nehmen könnte. "Wir wissen es noch nicht genau. Aber wir müssen auch gute Jungs haben, die wir reinbringen."