Hamburg

Verpuffung bei Arbeiten an Gasheizung: Zwei Verletzte

28.01.2019, 13:45 Uhr | dpa

Bei Arbeiten an einer Gasheizung sind in Hamburg zwei Handwerker verletzt worden. Die Männer hatten am Morgen an der Heizung einer 90 Jahre alten Frau gearbeitet, als ausströmendes Gas plötzlich verpuffte und eine Stichflamme auslöste. Durch die kleine Explosion wurde eine so starke Druckwelle ausgelöst, dass Fenster und Glasscheiben zerstört sowie eine Tür der Wohnung im Stadtteil Neugraben-Fischbek aufgedrückt wurden, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Handwerker mussten mit Schürf- und Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht werden. Die Seniorin zeigte Anzeichen eines Schocks und wurde ebenfalls in eine Klinik gefahren. Warum das Gas schlagartig verpuffte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.