Holstein Kiel startet ersatzgeschwächt: Stamm-Trio fällt aus

28.01.2019, 13:48 Uhr | dpa

Zweitligist Holstein Kiel startet ersatzgeschwächt in das Fußball-Jahr. In David Kinsombi (Schienbeinbruch), Jae-Sung Lee (Zehenverletzung) und Jonas Meffert (Kniereizung) fallen im Auswärtsspiel am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim drei Aktivposten der Hinrunde verletzungsbedingt aus.

Kapitän Kinsombi wird den "Störchen" monatelang nicht zur Verfügung stehen, Mittelfeld-Regisseur Lee soll nach Vereinsangaben vom Montag im ersten Heimspiel des Jahres am kommenden Sonntag gegen Jahn Regensburg wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen. Der südkoreanische Nationalspieler hat sich die Prellung am rechten großen Zeh beim Asien-Cup zugezogen, bei dem seine Auswahl im Viertelfinale ausschied.

Trotz der Verletzten gehen die Kieler, die nach dem ersten Spieltag der Rückrunde mit 30 Punkten auf einem hervorragenden Rang fünf stehen, zuversichtlich in das erste Pflichtspiel des Jahres. "Der Geist, die Stimmung in der Mannschaft, die Intensität und Bereitschaft im Training sind hervorragend", sagte Trainer Tim Walter am Montag.

Das bestätigte Janni Serra. "Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet und konnten als Mannschaft enger zusammenwachsen", berichtete der Mittelstürmer. "Logischerweise möchte ich da weitermachen, wo ich vor der Winterpause aufgehört habe." Der U21-Nationalspieler hat in den drei letzten Ligaspielen des vergangenen Jahres vier Tore erzielt und schon acht Treffer auf seinem Saisonkonto.