München

Bayern: Robben absolviert Teile des Mannschaftstrainings

28.01.2019, 13:54 Uhr | dpa

Arjen Robben hat einen wichtigen Schritt Richtung Comeback gemacht. Der Fußball-Profi des FC Bayern München absolvierte am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings. Wegen anhaltender Oberschenkelprobleme fehlt der Niederländer schon länger, zuletzt kam er Ende November beim 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon zum Einsatz. Das Flügelduo Robben und Franck Ribéry könnte am Wochenende gegen Bayer Leverkusen wieder zum Münchner Kader gehören. Ribéry musste wegen eines Muskelfaserrisses pausieren.