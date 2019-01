Amt Wachsenburg

Menschliche Schranke: Bahn-Mitarbeiter sichern Übergang

28.01.2019, 14:00 Uhr | dpa

Eigentlich übernimmt eine automatische Schranke den Dienst - doch wegen eines Defekts müssen in Haarhausen seit Monaten zusätzlich Bahn-Mitarbeiter im Schichtdienst einen Gleisübergang überwachen. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag sagte, sei die automatische Halbschranke am Gleisübergang im Ilm-Kreis manchmal länger geschlossen als die erlaubten vier Minuten.

Damit ungeduldige Autofahrer die geschlossene Schranke nicht verbotenerweise umfahren, müssten jeweils zwei Bahn-Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen die Gleise zusätzlich mit einem Absperrband sichern. Nach Auskunft des Sprechers soll der technische Fehler im zweiten Halbjahr 2019 behoben sein. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. Demnach gibt es den Defekt schon seit zehn Monaten.