Nürnberg

Große Anteilnahme im Heimatort der getöteten Jugendlichen

28.01.2019, 15:12 Uhr | dpa

In der Heimatgemeinde der beiden auf einem S-Bahnhof in Nürnberg getöteten Jugendlichen herrscht große Betroffenheit. "Es ist nicht in Worte zu fassen. Wir sind in einer gewissen Schockstarre", sagte die erste Vorsitzende des Turn- und Sportvereins Heroldsberg, Stefanie Piegert, am Montag. In dem Verein spielten die beiden 16-Jährigen seit Kindesbeinen an Fußball, zuletzt in der A-Jugend. "Es waren tolle Spieler, nette, freundliche Menschen." Die beiden Erwachsenen-Mannschaften würden sich der betroffenen Mitspieler annehmen und bei der Trauerarbeit helfen, sagte Piegert.

Am Samstagabend war eine Benefizveranstaltung des Vereins im Bürgersaal von Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes abgesagt worden. Stattdessen kamen rund 500 Bürger zu einem ökumenischen Gottesdienst zusammen. Erster Bürgermeister Johannes Schalwig sagte einem Bericht der "Nürnberger Nachrichten" (Montag) zufolge, vor allem der ältere Bruder eines der beiden Opfer habe dabei tief bewegende Worte gefunden. Vor dem Rathaus der Marktgemeinde legten Trauernde rote Grablichter, Blumen und Fotos der Toten ab.

Die beiden Jugendlichen waren am Samstag kurz nach Mitternacht bei einer Auseinandersetzung auf dem Nürnberger S-Bahnhof Frankenstadion ins Gleis gestürzt und von einem Zug mitgerissen worden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Ein Gleichaltriger konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung retten. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen zwei 17 Jahre alte Jugendliche Haftbefehle wegen zweifachen Totschlags.