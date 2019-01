Hoyerswerda

Mann tot auf Vordach eines Hauses in Hoyerswerda aufgefunden

28.01.2019, 15:23 Uhr | dpa

Die Leiche eines Mannes ist am Montag auf dem Vordach eines Wohnhauses in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) gefunden worden. Anwohner entdeckten den leblosen Körper des 49-Jährigen am Morgen, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Wie er auf das Dach kam und die genauen Umstände seines Todes ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Weitere Details zu dem Opfer wollte die Polizei noch nicht nennen.