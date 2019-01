Iserlohn

Auto der Gastgeberfamilie gestohlen und ramponiert

28.01.2019, 15:30 Uhr | dpa

Bei einer Geburtstagsparty mit fast 200 Gästen sind in Iserlohn nicht nur mehrere Jacken und Portemonnaies, sondern auch ein Auto gestohlen worden. Einer der beiden ihren 18. Geburtstag feiernden Gastgeber, stellte in der Nacht zum Sonntag fest, dass der Wagen seiner Mutter weg ist. Die alarmierten Beamten fanden eine Stunde später auf einem Gehweg das liegengebliebene Auto mit kaputten Rädern und platten Reifen. Sie nahmen in der Nähe drei Jugendliche fest, die laut Augenzeugen mit dem Wagen umhergefahren sein sollen, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei dem mutmaßlichen Fahrer handele es sich um einen 17-Jährigen. Bei ihm wurden 1,4 Promille Alkohol im Atem gemessen. Er hatte eine Erlaubnis für begleitetes Fahren und hätte in dieser Woche einen ordentlichen Führerschein erhalten. Daraus werde jetzt erstmal nichts, kündigte die Polizei an.