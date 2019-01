Neustrelitz

Neustrelitz: 100. Jubiläum der demokratischen Verfassung

28.01.2019, 15:30 Uhr | dpa

Mit einer Konferenz in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) erinnern die Stiftung Mecklenburg und Stadtvertreter am Dienstag an ein Stück deutscher Demokratiegeschichte. Am 29. Januar jährt sich die Verabschiedung der ersten demokratischen Landesverfassung Deutschlands in Mecklenburg-Strelitz zum 100. Mal. Die Eile bei der Verabschiedung sei vor allem vom Drang zur Selbstständigkeit des Landes geprägt gewesen, sagte Wolf Karge, seit 40 Jahren Landeshistoriker, am Montag. Mecklenburg-Schwerin habe sich damals angeschickt, das Strelitzer Herzogtum zu übernehmen, da es nach dem Tod des Herzogs 1918 keinen Thronfolger gab. Der demokratische Charakter der Verfassung sei Sozialdemokraten und Liberalen zu verdanken, die 39 der 41 Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung stellten.