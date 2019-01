Benndorf

19-Jähriger schießt mit Luftgewehr auf Garagentor

28.01.2019, 16:48 Uhr | dpa

Mit einem Luftgewehr hat ein 19-Jähriger in Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz auf ein Garagentor geschossen. Zeugen riefen die Polizei, die am Montag die Wohnung des Mannes durchsuchte. Neben dem Luftgewehr entdeckten die Beamten dort einen verbotenen Schlagring und eine Indoor-Anlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Vergehen verantworten. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der vergangenen Woche niemand.