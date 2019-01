Schweinfurt

Fehltritt an Wohnungstür

28.01.2019, 17:01 Uhr | dpa

Mit roher Gewalt hat sich ein Besucher in Schweinfurt angekündigt - ein 26-Jähriger trat dort die Tür einer Mietwohnung ein. Danach ging er kommentarlos in eine Wohnung ein Stockwerk höher, der Mieter blieb verdutzt zurück und alarmierte die Polizei. Wie diese am Montag mitteilte, hatte sich der Eindringling am vergangenen Mittwoch an der Tür geirrt. Er wollte Bekannte ein Stockwerk höher besuchen.

Der Mann war von Drogen berauscht, wie es weiter hieß. Bei der Durchsuchung auf der Wache fanden Beamte in einem tragbaren Lautsprecher synthetische Drogen und Marihuana. Der 26-Jährige durfte die Dienstelle nach einer Nacht in Gewahrsam wieder verlassen. Der angerichtete Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 300 Euro.