Weimar

Weimarer Studenten räumen bei Dirigier-Wettbewerb ab

28.01.2019, 17:06 Uhr | dpa

Den ersten, den zweiten und den Publikumspreis haben zwei Weimarer Studenten beim Dirigier-Wettbewerb deutscher Musikhochschulen gewonnen. Sie studieren beide an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Der 24 Jahre alte Valentin Egel belegte beim Finalkonzert im Staatstheater Nürnberg den ersten Platz, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Sein ein Jahr älterer Mitstudent Gábor Hontvári holte am Samstag den zweiten und den Publikumspreis.

Die beiden setzten sich beim Wettbewerb "Campus Dirigieren" gegen 26 weitere Dirigierstudierende durch. Verbunden mit den Preisen sind Möglichkeiten, mit professionellen Orchestern in Deutschland und Schweden zu arbeiten, um so Berufserfahrungen zu sammeln.