Arnstadt

Besuchsversuch endet mit zerbrochenen Fenstern und Anzeige

28.01.2019, 17:32 Uhr | dpa

Einen Scherbenhaufen hat ein Betrunkener in Arnstadt beim Versuch hinterlassen, einen Freund zu besuchen. Zuerst habe der Mann die Scheibe einer Balkontür einer leerstehenden Wohnung im Wohnhaus seines Kumpels eingeworfen, teilte die Polizei am Montag mit. So glaubte der 60-Jährige, über den Hausflur zur Wohnung seines Kumpels zu gelangen. Das sei ihm nicht gelungen, weil die Wohnungstür verschlossen gewesen sei.

Doch auch dann gab der Betrunkene am Sonntagabend seine Besuchspläne nicht auf. Er ging wieder nach draußen und warf laut Polizei Flaschen auf den Balkon seines Freundes und zerstörte so eine weitere Scheibe. Der 31 Jahre alte Kumpel reagierte zwar nicht, Bewohner aber alarmierten die Polizei. Dem Mann blüht nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.