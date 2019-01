Nürnberg

Polizei feuert Warnschuss ab

28.01.2019, 17:49 Uhr | dpa

Einen Warnschuss hat die Polizei bei der Verfolgung von zwei Männern in Nürnberg abgegeben. Dabei blieben die Verdächtigen unverletzt, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Zwei Polizisten hatten die zunächst geflüchteten und später festgenommenen 22- und 23-Jährigen für Tatverdächtige eines Raubüberfalls gehalten. Dabei hatten am Freitagabend zwei Männer einen 29-Jährigen mit einer Stichwaffe verletzt und dessen Handy gestohlen. Sie sind weiter auf der Flucht.