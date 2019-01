Erfurt

Falsche Polizisten erbeuten 50 000 Euro von Senioren

28.01.2019, 18:32 Uhr | dpa

Falsche Polizisten haben in Erfurt insgesamt 50 000 Euro von arglosen Senioren erbeutet. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt am Montag mitteilte, sind eine 81-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann aus dem Süden der Stadt am späten Sonntagabend den Betrügern zum Opfer gefallen. Diese versuchen seit dem Wochenende vermehrt im Raum Erfurt, an das Geld älterer Menschen zu gelangen. Diese erhielten von den falschen Polizisten Anrufe und würden unter anderem zu ihren Vermögenswerten ausgefragt. Zu beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.