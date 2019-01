Bruchköbel

Vorfahrt genommen: Drei junge Leute schwer verletzt

28.01.2019, 21:04 Uhr | dpa

Wegen einer missachteten Vorfahrt sind drei junge Menschen im Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger habe einem anderen Fahrer am Montagabend auf einer Landstraße bei Bruchköbel die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, eines der Autos wurde daraufhin gegen einen Baum geschleudert. In dem zweiten Wagen saßen ein ebenfalls 18 Jahre alter Fahrer sowie ein 16-Jähriger. Alle drei wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.