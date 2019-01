Hamburg

Behörden informieren über Dioxin-Fund in Boberger Niederung

29.01.2019, 01:18 Uhr | dpa

Umwelt- und Gesundheitsbehörde unterrichten heute die Anwohner über das Ausmaß der Dioxinbelastung im Naturschutzgebiet Boberger Niederung im Osten Hamburgs. Dort war bei einer routinemäßigen Bodenprobe im Sommer vergangenen Jahres eine um das 700-fache des Grenzwerts überhöhte Belastung mit dem hochgiftigen Stoff entdeckt worden. Die Messung hatte Erinnerungen an den Dioxin-Skandal um die Chemiefirma Boehringer in den 1980er Jahren wach werden lassen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber halten sich die nun ermittelten Werte gemessen an den Befürchtungen in Grenzen.

Die Stadt hatte nach Analyse der ersten Probe im Herbst ein vier Hektar großes Gebiet absperren und dort weitere 900 Proben nehmen lassen. Auch Beeren, Pilze sowie Fische aus nahe gelegenen Teichen wurden auf eine mögliche Belastung hin untersucht. Parallel dazu wurden Recherchen unternommen, um die Herkunft der Altlast zu klären. Auch darüber sollen die Anwohner am Dienstagabend bei der Veranstaltung in der Stadtteilschule Mümmelmannsberg unterrichtet werden.