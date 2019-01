Schwerin

Betrügerische Immobiliengeschäfte: Prozessbeginn in Schwerin

29.01.2019, 02:05 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "zu verkaufen" steht an einem leeren Grundstück. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen betrügerischer Immobiliengeschäfte müssen sich vier Männer und eine Frau vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter zwischen 47 und 64 Jahren vor, billige Grundstücke aufgekauft zu haben, um sie dann zum Schein teuer an mittellose Strohmänner weiter zu verkaufen. Damit Banken den Strohmännern Kredite für die Grundstückskäufe gewährten, sollen Lohn- und Vermögensbescheinigungen gefälscht worden sein.

Die hohen Darlehen teilten die Tatverdächtigen laut Anklage untereinander auf, während die Banken auf nahezu wertlosen Grundstücken, die als Kreditsicherung dienten, sitzen blieben. In einigen Fällen sollen Darlehen in Höhe von rund 260 000 Euro gewährt worden sein. Die Anklage listet 25 Taten auf, die zwischen 2006 und 2011 verübt worden sein sollen.