Erfurt

Dritte Runde der Gemeindefusionen in Thüringen

29.01.2019, 02:12 Uhr | dpa

In Thüringen sind weitere Strukturreformen mit größeren Gemeinden geplant. Innenminister Georg Maier (SPD) stellt heute in Erfurt den dritten Gesetzentwurf vor, der freiwillige Gemeindezusammenschlüsse regeln soll. Zuvor beschäftigt sich das Kabinett damit. Das dritte Neugliederungsgesetz betreffe zwischen 60 und 70 Gemeinden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Nach einer gescheiterten großen Gebietsreform mit dem Neuzuschnitt der Kreise konzentriert sich Thüringen auf freiwillige Gemeindezusammenschlüsse und stellt dafür einen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung.

In einer ersten Runde hatten sich 48 Gemeinden, in einer zweiten rund 250 Gemeinden in einer neuen Struktur organisiert. Es sollen größere Gemeinden mit in der Perspektive mindestens 6000 Einwohnern entstehen.