Frankfurt am Main

Prozess gegen mutmaßlichen IS-Kämpfer

29.01.2019, 02:36 Uhr | dpa

Weil er sich kurzzeitig als IS-Sympathisant am syrischen Bürgerkrieg beteiligt haben soll, hat sich ab heute ein 32 Jahre alter Mann aus Kassel vor dem Oberlandesgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage der Bundesanwaltschaft legt Walid D. zur Last, im November 2013 mit dem Bus von Kassel über Serbien und Bulgarien an die türkisch-syrische Grenze gereist zu sein. Von dort aus soll er sich für etwa vier Wochen nach Syrien begeben haben und als IS-Mitglied registriert worden sein. Der Staatsschutzsenat hat bislang vier Verhandlungstage bis 14. Februar terminiert.