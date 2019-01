Hannover

Chancen im Kohlekompromiss: Umweltminister Lies informiert

29.01.2019, 03:54 Uhr | dpa

Über Konsequenzen und Chancen des geplanten Kohlekompromisses aus niedersächsischer Sicht will der Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) an heute informieren. In den Beschlüssen der Kohlekommission sieht der SPD-Politiker Voraussetzungen für die weitere strukturelle Entwicklung des bereits aus der Kohle ausgestiegen Helmstedter Reviers mit den Landkreisen Helmstedt, Wolfenbüttel sowie den Städten Wolfsburg und Braunschweig. Die Kommission hatte sich am Samstagmorgen unter anderem auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung zur Stromgewinnung bis 2038 geeinigt. Lies hatte für das Land Niedersachsen an den Beratungen teilgenommen.