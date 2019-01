Sankt Augustin

Bundespolizei in NRW bekommt deutlich mehr Personal

29.01.2019, 06:09 Uhr | dpa

Die Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen wird ihr Personal in diesem Jahr aufstocken. "Wir erwarten einen deutlichen Personalzuwachs von bis zu 380 Polizeivollzugsbeamten", sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Dem Bericht zufolge sollen die Einstellungen im März und im September vorgenommen werden. Bisher beschäftigt die Bundespolizei in NRW rund 2900 Polizisten. An den Flughäfen des Landes, insbesondere in Düsseldorf, sei großer Zuwachs zu erwarten, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.