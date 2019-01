Dreieich

Brand in Gewerbekomplex: Ein Toter

29.01.2019, 08:03 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Gewerbekomplex im südhessischen Dreieich-Sprendlingen ist in der Nacht zum Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Offenbach mitteilte, fanden die Rettungskräfte das Opfer leblos in einer Wohnung. Die Identität des Toten und die Brandursache seien noch ungeklärt. Das Feuer war kurz nach 4.00 Uhr ausgebrochen. In dem Gewerbekomplex befinden sich auch Wohnungen.