Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall in Diepholz

29.01.2019, 08:19 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenprall von zwei Autos in Diepholz ist ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen gestorben. Die beiden Fahrzeuge seien auf einer Straße frontal ineinandergeprallt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der andere Autofahrer wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch völlig unklar.