Etliche Kitas betroffen

Awo-Mitarbeiter in Hagen streiken

29.01.2019, 09:30 Uhr | t-online.de, jwi, dpa

Eine Awo Kindertagesstätte ist wegen eines Warnstreikes geschlossen. In vielen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen legen Beschäftigte für einen Tag die Arbeit nieder. Zu dem Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. (Quelle: Caroline Seidel/dpa)

Die Einrichtungen der AWO in Hagen sollen am Dienstag bestreikt werden. Grund dafür ist ein Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi, die für die Beschäftigten zehn Prozent mehr Lohn fordert.

In den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hagen soll heute gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Die AWO betreibt in Hagen Kitas, Senioreneinrichtungen und Beratungsstellen sowie drogentherapeutische Einrichtungen.



Die Streikenden wollen am Dienstagvormittag auf einer zentralen Kundgebung in Düsseldorf ihren Forderungen Nachdruck verleihen. In den betroffenen Einrichtungen soll es Notdienste geben. Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für 65.000 Awo-Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen zehn Prozent mehr Gehalt, die Arbeitgeberseite bietet bislang sieben Prozent. Auszubildende sollen nach dem Willen von Verdi monatlich 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung bekommen.

Die Geschäftsführung der Awo hält den ganztägigen Warnstreik für "nicht verhältnismäßig".