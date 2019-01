Ravensburg

Ravensburger: Umsatzanstieg durch Kugelbahn und 3D-Puzzles

29.01.2019, 09:11 Uhr | dpa

Mit Innovationen und Klassikern ist der Spielehersteller Ravensburger im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Der Umsatz stieg um 4,3 Prozent auf rund 491 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld der Nürnberger Spielwarenmesse mit. Zu den Bestsellern 2018 gehörte eine von Ravensburger entwickelte Kugelbahn, die nach ihrer Einführung in Deutschland auch international sehr gut angenommen worden sei. Auch das 3D-Puzzle eines Porsches sei oft über die Ladentheke gegangen.

"Gerade in Zeiten der Digitalisierung vieler Lebensbereiche wird mehr haptisch gespielt", erklärte Vorstandsvorsitzender Clemens Maier. Menschen suchten das soziale und gemeinsame Spielerlebnis als Entspannung vom digitalen Alltag.

Zuwachsraten erzielte das Unternehmen vor allem in Deutschland und den USA. In Deutschland stieg der Umsatz um 6,9 Prozent auf 141,9 Millionen Euro. Ende des Jahres will das Unternehmen eine interaktive Spielzeugkonsole ohne Bildschirm auf den Markt bringen.

"Ravensburger geht’s gut, die Geschäfte laufen ganz ordentlich, wir machen jetzt eine Anpassung aus einer Position der Stärke heraus", sagte Maier mit Blick auf eine geplante Umstrukturierung im Vertrieb. Das Unternehmen will die bislang getrennten Vertriebsorganisationen für Spielwaren und Bücher zu einer gemeinsamen zusammenführen. Ob dadurch Stellen wegfallen, ist den Angaben nach noch nicht klar.