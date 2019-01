Göttingen

Sartorius auf Wachstumskurs: Optimismus fürs laufende Jahr

29.01.2019, 09:45 Uhr | dpa

Göttingens größter privater Arbeitgeber, der Pharma- und Laborausrüster Sartorius, bleibt auf Wachstumskurs. Nach vorläufigen Zahlen steigerte der Konzern 2018 seinen Umsatz um 13,2 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Die Erträge seien wegen guter Leistungen in allen Regionen und beider Sparten um 14,7 Prozent auf 405 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Sartorius war im Vorjahr in den MDax der Deutschen Börse aufgestiegen. Das Unternehmen sagt für das laufende Jahr einen weiteren Anstieg der Ertragsmarge sowie einen Umsatzanstieg zwischen sieben und elf Prozent voraus. Nach früheren Angaben will der Konzern will bis zum Jahr 2025 die Zahl der Stellen von 8000 auf 15 000 fast verdoppeln.