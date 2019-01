Bautzen

Küchenbrand: Mann mit Verdacht auf Rauchgasentwicklung

29.01.2019, 09:47 Uhr | dpa

Ein 33-jähriger Mann hat sich bei einem Küchenbrand in Bautzen verletzt. Die Küche sei am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand wurde gelöscht. Der Mann, der in der Wohnung wohnte, wurde mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden.