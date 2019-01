Erfurt

Trickbetrüger in Erfurt aktiv

29.01.2019, 09:47 Uhr | dpa

Über 50 Mal haben Trickbetrüger innerhalb eines Tages in Erfurt potenzielle Opfer angerufen. Von Montagmorgen bis Dienstagmorgen seien Senioren am Telefon nach Bargeldbeständen und Wertgegenständen befragt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bereits am Wochenende war es vermehrt zu Anrufen von Trickbetrügern gekommen. In einzelnen Fällen hätten die Anrufer Erfolg gehabt. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, sind eine 81-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann aus dem Süden der Stadt am späten Sonntagabend den Betrügern zum Opfer gefallen. Insgesamt liege der Schaden von herausgegebenem Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.