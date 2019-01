Kiel

Erwerbstätigkeit im Norden weiter gestiegen

29.01.2019, 10:56 Uhr | dpa

Die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr um rund 17 700 oder 1,3 Prozent auf knapp 1,42 Millionen zugenommen. Die Erhöhung entspricht dem Durchschnitt in ganz Deutschland, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Gut 1,1 Millionen Menschen und damit 78 Prozent aller Beschäftigten arbeiteten in Dienstleistungsbereichen. Hier wuchs die Zahl der Erwerbstätigen 2018 um 1,1 Prozent. Das produzierenden Gewerbe legte um 2,1 Prozent zu, darunter der Bau um 3,4 Prozent. Die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei zählten zusammen nur gut 33 000 Erwerbstätige.