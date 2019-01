Iserlohn

Trainer Bartman verlässt Iserlohn Roosters nach Saison

29.01.2019, 11:43 Uhr | dpa

Die Iserlohn Roosters brauchen einen neuen Coach: Jamie Bartman verlässt den Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga zum Saisonende, wie die Roosters am Dienstag bekannt gaben. "Ich trage diesen Gedanken seit dem letzten Sommer in mir", sagte der 56 Jahre alte Bartman laut Mitteilung. "Nach fünfeinhalb Jahren am Seilersee und dem Bewusstsein, dass mein Vertrag ausläuft, habe ich mich in den letzten Monaten sehr intensiv hinterfragt und nun die finale Entscheidung getroffen."

Mit der aktuellen sportlichen Lage habe die Entscheidung nichts zu tun. Der gebürtige Kanadier werde die Arbeit als Chefcoach bis zum Saisonende fortsetzen, hieß es. Den Trainerjob hatte er erst im November von Rob Daum übernommen. Zuvor war Bartman Assistenztrainer gewesen.