Hamburg

Brummende Konjunktur puscht Beschäftigung in Hamburg

29.01.2019, 12:41 Uhr | dpa

Die brummende Konjunktur hat die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg beflügelt. 1 259 600 Beschäftigte 2018 waren 14 500 oder 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mitteilte. Damit lag die Hansestadt knapp unter dem bundesweiten Zuwachs von 1,3 Prozent. Zugelegt haben laut Statistik vor allem die Dienstleistungsbranchen (plus 1,3 Prozent), in denen 87 Prozent aller Hamburger Erwerbstätigen beschäftigt waren. Im produzierenden Gewerbe stieg die Beschäftigung geringfügig um 0,1 Prozent.