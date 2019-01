Bad Ems

Zahl der Erwerbstätigen auf neuem Höchststand

29.01.2019, 12:46 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz gehabt wie noch nie zuvor. Die Zahl der Erwerbstätigen im Land stieg 2018 um 0,9 Prozent oder 19 200 Personen auf rund 2,04 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Damit habe die Zahl den achten Höchststand in Folge erreicht. Allerdings war der Anstieg im vergangenen Jahr geringer als das bundesweite Plus, das bei 1,3 Prozent lag. Unter den Ländern verbuchte Berlin mit 2,4 Prozent den größten Zuwachs.

In Rheinland-Pfalz beruhte das Plus vor allem auf dem Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Diese machte den Statistikern zufolge gut zwei Drittel der Erwerbstätigkeit aus. Das größte Beschäftigungsplus verbuchte in dem Bundesland wie in vorangegangenen Jahren auch der Dienstleistungssektor, hier lag der Anstieg bei einem Prozent oder 14 300 Personen. Rückgängig war die Beschäftigung dagegen in der Land- und Forstwirtschaft - und zwar um 1,3 Prozent, bei einem bundesweiten Plus von 0,3 Prozent.