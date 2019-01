Erfurt

Weniger Erwerbstätige in Thüringen 2018

29.01.2019, 13:40 Uhr | dpa

Thüringen ist 2018 das einzige Bundesland mit einem Rückgang der Erwerbstätigen gewesen. Rund 1,048 Millionen Menschen hatten im Jahresdurchschnitt einen Arbeitsplatz im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. 2017 seien es noch 0,2 Prozent mehr gewesen. Alle anderen Bundesländer hatten im vergangenen Jahr einen Zuwachs verzeichnet. Grundlage sind erste vorläufige Berechnungen. Deutschlandweit habe das Plus bei 1,3 Prozent Erwerbstätigen gelegen. Im Schnitt gab es 44,8 Millionen Erwerbstätige. Die Zahl der Arbeitnehmer entwickelt sich der Statistik zufolge in Thüringen seit acht Jahren langsamer als im Bundesschnitt.