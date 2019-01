Erfurt

Parität: Bemühungen um Rückkehr von Pflegern in den Beruf

29.01.2019

Um die Personalnot vor allem in der Altenpflege zu lindern, plädiert der Paritätische Wohlfahrtsverband dafür, aus ihrem Beruf abgewanderte Fachkräfte zurückzugewinnen. Deutschlandweit betreffe dies immerhin gut 100 000 Menschen, erklärte der Thüringer Landesvorsitzende Rolf Höfert am Dienstag. Aus Sicht des Verbandes ist das vor allem eine Frage der Rahmenbedingungen - von der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis hin zu höherer Vergütung. Nur dann würden sich junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege begeistern und dort auch bleiben. "Mitarbeiter binden ist besser als Mitarbeiter finden", so Höfert.

Die Bundesregierung will im Kampf gegen die Personalengpässe in der Pflege deutlich mehr Auszubildende gewinnen. Bis 2023 soll die Zahl der Azubis und ausbildenden Einrichtungen im Bundesschnitt um zehn Prozent im Vergleich zu diesem Jahr steigen. In Thüringen sind mehr als 100 000 Menschen pflegebedürftig. Rund 32 000 Menschen arbeiten in der Altenpflege, es gibt mehr als 950 Pflegeheime und ambulante Pflegedienste.

Als wichtigster Grund für die Personalnöte in Thüringen gilt die im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich geringere Bezahlung der Pflegekräfte. Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom vergangenen Jahr hatte ergeben, dass das monatliche Bruttogehalt von Pflegefachkräften in Thüringen 386 Euro unter dem in Hessen und 630 Euro unter dem in Bayern liegt.