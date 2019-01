Merseburg

Mann bedroht Freundin: Frau barrikadiert sich in Bäckerei

29.01.2019, 14:27 Uhr | dpa

Zwei Verkäuferinnen haben eine Frau am Hauptbahnhof in Merseburg vor ihrem aggressiven Freund in Sicherheit gebracht. Die Frau sei am Montag von ihrem 18 Jahre alten Freund bedroht worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der junge Mann wollte sie am Wegfahren hindern und wurde ihr gegenüber aggressiv. Zwei Angestellte einer Bäckerei sahen das und schützten die hilflose Frau. Sie nahmen sie in ihrer Bäckerei auf und verschlossen die Türen. Der 18-Jährige schlug daraufhin gegen die Ladentür und schleuderte einen 25 Kilogramm schweren Werbeaufsteller um sich. Eine der beiden Verkäuferinnen rief die Polizei, die den Randalierer stellte.