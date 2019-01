Wutha-Farnroda

Unbekannter quält Pferd im Wartburgkreis

29.01.2019, 14:40 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat auf einer Koppel im Wartburgkreis ein Pferd übel zugerichtet. Die Stute wurde durch Stiche im Genitalbereich schwer verletzt und überlebte nur dank einer Notoperation, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Halterin hatte das verletzte Tier am Sonntag bemerkt, als sie ihre Pferde in den Stall bringen wollte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in Wutha-Farnroda gesehen oder verdächtige Menschen beobachtet haben.