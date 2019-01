Dresden

Rekord im Tourismus: Dulig präsentiert neue Strategie

29.01.2019, 15:27 Uhr | dpa

Sachsens Tourismusbranche hat 2018 so viele Übernachtungen registriert wie nie zuvor. Nach vorläufigen Zahlen wurde die 20-Millionen-Marke geknackt. Die genaue Bilanz soll im März erfolgen. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) kündigte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Dresden eine neue Tourismusstrategie an. Sie soll dafür sorgen, dass Wachstum in der Branche nachhaltig wird. Laut Ministerium wurden von Januar bis Ende November rund 7,5 Millionen Gästeankünfte und 18,4 Millionen Übernachtungen gezählt. Da der Dezember im "Weihnachtsland Sachsen" traditionell ein guter Monat ist, geht man von als 20 Millionen Übernachtungen aus.